Redes Sociais de Sobral é inundada de denúncias do Golpe do Cartão aplicado por jovem sobralense

Um jovem sobralense chamado de Nicolas Madeira, tem sido acusado por inúmeros internautas, por supostamente está aplicando golpes em diversas pessoas do município, fazendo compras e depois estornando a quantia paga. Muitas vítimas já fizeram o B.O.

BO de uma das vítimas



Nesta sexta feira (23), diversos cidadãos sobralenses usaram suas redes sociais para denunciarem um suposto golpista que está às soltas nas ruas e no comércio sobralense. Trata-se, segundo acusações, de Nicolas Madeira, um jovem que tem usado o mesmo modus operandi para aplicar diversos golpes.

De acordo com o Boletim de Ocorrencia de uma das vítimas, o golpista adquiriu um Video Game PS4, passou o cartão e depois estornou a quantia, ficando com o produto e deixando a vítima no prejuízo total. Uma outra vítima, usou um outro blog local para fazer uma denúncia, o produto desta vez era um celular, mas o modo de aplicar o golpe foi o mesmo.

Denúncia feita no Instagram de um outro portal de notícias





As vítimas procuraram a reportagem do SobralPost, com intuito de alertar outras pessoas para que se protejam do golpista e permitir que outras vítimas também tomem a devida providência.





