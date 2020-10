Lula vira réu pela 4ª vez na Lava Jato por lavagem de dinheiro

Pela quarta vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou réu pela Operação Lava Jato, no Paraná. Nesta sexta-feira (23), o juiz Luiz Antonio Bonat recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o petista e outras quatro pessoas, por lavagem dinheiro na Petrobras.





De acordo com a denúncia, que foi protocolada em setembro, Lula “teria dado aval para que importantes diretores da Petrobras fossem nomeados para atender aos interesses de arrecadação de propinas em favor dele próprio e de outros integrantes do PT, PP e PMDB, com o envolvimento de outros funcionários públicos de elevado status na administração pública”.





O petista foi apontado ainda como “comandante e principal beneficiário do esquema de corrupção que também favorecia as empreiteiras cartelizadas”, como a Odebrecht. Ele é acusado de ter usado o Instituto Lula para lavar R$ 4 milhões doados pela Odebrecht, entre dezembro de 2013 e março de 2014.





O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, Antonio Palocci, os dois ex-executivos da Odebrecht, Alexandrino Ramos de Alencar e Hilberto Mascarenhas da Silva Filho, também são réus no mesmo processo.





O advogado de Lula, Cristiano Zanin, disse que a ação é “mais um ato de perseguição contra o ex-presidente Lula”.





(Pleno News)