UNINTA - Responsabilidade Social em Pauta

Cumprindo seu dever com a sociedade, o Centro Universitário INTA (UNINTA) participa da 16° Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A campanha é um reconhecimento da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) as instituições que desenvolvem projetos sociais nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, comunicação, dentre outras.





Setembro é tradicionalmente o mês da Responsabilidade Social para a ABMES e a entidade promove, desde 2005, uma campanha incentivando as instituições de ensino superior a intensificarem os projetos sociais que promovem ao longo do ano. Em 2020, devido a pandemia do Covid-19, a edição, não terá uma data definida para a realização da mostra das atividades, mas o resultado da certificação está previsto para o mês de novembro.





Segundo a profa. Ma. Regina Aguiar, Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social do UNINTA (PRODERES), as coordenações de todos os cursos de graduação já se organizam para as atividades presenciais, mas devido a pandemia e ao isolamento social, algumas adaptações foram feitas para que os projetos seguissem e respeitassem as medidas de segurança.





“Fizemos modificações nos projetos, tivemos lives com material destinado as pessoas mais carentes e que estavam passando por uma situação difícil. Tivemos também uma participação importante no combate a pandemia, onde nossos alunos participaram juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) na realização de testes e de pesquisas. Tudo isso vai contar como atividades para a certificação e a obtenção do selo”, afirma.





Dentre os destaques das ações de responsabilidade social, o curso de Jornalismo do UNINTA inscreverá o podcast “Alerta Corona Vírus””, produzido pelos estudantes do projeto “Alow Universitário”. Além dos programas produzidos pelo projeto da WebTV ao longo do período da pandemia, o ”Jornalink“.





Em busca de mais uma certificação, o UNINTA (que já recebeu cinco selos nos últimos cinco anos) está gradativamente cadastrando suas atividades para a campanha de 2020. A partir da comprovação dessas ações inscritas, as instituições de educação superior recebem da ABMES o “Selo de Responsabilidade Social”, que comprova o compromisso com a educação e também com a comunidade local.





Nicolly D’Lorrainne

Estudante do curso de Jornalismo UNINTA

Agência Júnior de Jornalismo - Coord. Prof Me Matheus Salvany