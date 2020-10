SUSPEITO DE ASSEDIAR FUNCIONÁRIAS EM LOJAS NO CENTRO DE TIANGUÁ É PRESO PELA PM.

Um homem foi preso pela polícia militar na manhã desta quarta-feira (07), em Tianguá, após denuncias de assedio sexual cometido contra funcionárias de lojas no centro da cidade. De acordo com testemunhas, ele entrava nos estabelecimentos se passando por cliente e passava a assediar sexualmente as funcionárias. Uma das vitimas relatou que ele tinha tentado até mesmo se masturbar no interior de uma das lojas.





Após ser reconhecido pelas vítimas, João Paulo Oliveira Araújo, de 25 anos, que reside em Viçosa do Ceará, foi encaminhado a Delegacia e autuado por crime de importunação sexual.





O crime de importunação sexual é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém e sem sua anuência. Quem praticá-lo poderá pegar de 1 a 5 anos de prisão.





(Ibiapaba 24 horas)