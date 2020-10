Suspeito de ameaçar de morte mulher e enteada é preso após sofrer tentativa de linchamento em Sobral

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, um homem suspeito de ameaçar de morte a mulher e a enteada em Sobral, no início da tarde desta segunda-feira (26). O homem sofreu uma tentativa de linchamento e foi agredido por populares antes de ser preso. A Delegacia Regional de Sobral, onde o caso foi registrado, investiga o caso.





De acordo com a polícia, a enteada do suspeito compareceu à delegacia da cidade por volta das 8h para registrar um boletim de ocorrência denunciando as ameaças do padrasto. Pouco tempo depois, o suspeito foi agredido por populares que presenciaram ele ameaçando de morte a enteada, afirmando que ia dar um tiro na cabeça da mulher e da enteada.





Policiais militares conseguiram prender o suspeito, que não teve a identidade repassada pela polícia, quando ele tentava fugir da população, numa região de mato. Como ele apresentava ferimentos na cabeça e em uma das pernas, ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.





Após ser medicado, o suspeito foi encaminhado para a cadeia pública de Sobral. O homem foi autuado com base no Artigo 7, III e V da Lei Maria da Penha do Código Penal Brasileiro.





Fonte: Diário do Nordeste