Aécio reaparece querendo impor vacinação obrigatória

Em meio ao debate (inútil) sobre a obrigatoriedade da aplicação da vacina contra o vírus chinês, eis que um político famoso se levanta das catacumbas de Brasília.





Aécio Neves decidiu reaparecer no cenário político e jogou mais gasolina na fogueira.





O deputado apresentou ontem (27) um projeto para punir quem se recusar a ser vacinado.





De acordo com o documento, quem recusar a vacina não poderá: inscrever-se em concurso público, receber remuneração de empresa pública, participar de concorrências, obter empréstimo de bancos estatais e retirar passaporte ou carteira de identidade, entre outras.





“Desnecessário dizer da importância do combate à pandemia Covid-19 por meio de vacinação … Se é direito do cidadão negar-se a fazer algo que não esteja devidamente previsto em lei, é dever do Estado assegurar o direito de todos à saúde ”, justifica Aécio.