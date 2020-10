UVA em Sobral não segue regras eleitorais e debate é cancelado

Universidade não atentou para reunião prévia com candidatos ou partidos para a discussão do formato do debate, além do convite aos prefeituráveis no prazo mínimo de 72 horas, no evento a ser conduzido pelo DCE da UVA e UNE.





O que deveria ser um pedido de desculpas, acabou se transformando em factoide eleitoral, após o cancelamento do debate que ocorreria na Universidade do Vale do Acaraú (UVA), nessa quinta-feira (22), em Sobral, depois que o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UVA e a União Nacional dos Estudantes (UNE) no município da Região Norte do Ceará não cumpriram as regras eleitorais para a condução de um debate entre candidatos.





A Universidade não atentou para reunião prévia com candidatos ou partidos para a discussão do formato do debate, além do convite aos prefeituráveis no prazo mínimo de 72 horas, conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O resultado foi o não comparecimento do candidato da oposição, Oscar Rodrigues (MDB), diante de uma agenda previamente divulgada nas redes sociais da campanha, enquanto o candidato à reeleição Ivo Gomes (PDT) usou suas redes sociais para lamentar a ausência.





"É oficial, pessoal. Infelizmente, não teremos debate hj. Nosso adversário não compareceu", postou Ivo. Em seguida, reforçou a postagem: Pessoal, infelizmente nosso debate da UVA teve que ser cancelado. Nosso adversário não compareceu".





A coordenação de campanha de Oscar Rodrigues lamentou para o Blog o fato do candidato à reeleição não ter cobrado da UVA o cumprimento das regras para um debate e estranhou a postagem de Ivo de "nosso debate da UVA", quando o reitor é escolhido por indicação política, após o envio de lista tríplice.





A coordenação apontou ainda que não entende como o candidato e prefeito Ivo Gomes, com duas agendas a cumprir, encontrou tempo para um debate de última hora, sem as regras previamente acordada com os candidatos.





Fonte: Blog Eliomar de Lima