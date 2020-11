115 HOMICÍDIOS EM SOBRAL: MORRE HOMEM FERIDO A BALA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Francisco Elisvaldo Gomes de Vasconcelos, 43 anos, morreu no na noite de ontem (18), no Hospital Regional Norte (HRN). Elisvaldo foi ferido com vários tiros na cabeça no bairro Terrenos Novos, foi socorrido para o HRN, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Os autores do crime fugiram e ainda não foram localizados.





A vítima tinha passagens pela polícia.





Sobral registra 115 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.