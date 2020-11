VIOLÊNCIA: ADOLESCENTE É EXECUTADO A TIROS EM SÃO BENEDITO

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Ipiranga, em São Benedito. O crime ocorreu por volta das 02h00 quando o jovem teve a casa invadida por dois homens ainda não identificados que realizaram vários disparos de arma de fogo contra ele e depois fugiram.





Pedro Nascimento Lima, não resistiu e morreu no local. Ao Ibiapaba 24 horas a PM informou que os autores do crime seriam membros de uma facção criminosa. Ainda de acordo com informações obtidas pela PM, o jovem já teria sofrido uma tentativa frustrada contra vida dele há aproximadamente duas semanas. O corpo da vítima foi removido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





Equipes do Destacamento local e Raio já iniciaram diligências na manhã desta quinta-feira a fim de capturar os envolvidos no crime.





