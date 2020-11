Adolescente de 15 anos é assassinado em matagal no Eusébio

Os policiais não descartam que a motivação do crime seja os assaltos que ele praticava na região.

Um adolescente de 15 anos foi assassinado com golpes de faca em um matagal, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O jovem foi morto na noite da última sexta-feira (13), no Loteamento Paraíso do Eusébio, no bairro Tamatanduba.





Policiais do 15° Batalhão da Polícia Militar do município foram acionados ao loca, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma possível lesão à bala. Porém, os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram que o óbito foi ocasionado com golpes de faca.





A maioria das facadas que atingiram o corpo da vítima foram direcionadas à região do tórax, braços e pescoço. Com as diversas facadas, a cabeça do adolescente foi quase arrancada do corpo.





O matagal onde ocorreu o crime é localizado em uma região erma, sem muita iluminação pública. Familiares da vítima foram ao local, após o crime, e repassaram algumas informações preliminares aos agentes da PMCE.





No matagal, a polícia encontrou diversas marcas de sangue pelo chão, além de um par de chinelos e um boné que, possivelmente, pertenciam ao adolescente. A família dele informou que ele praticava assaltos pela região, e já havia recebido ameaças de morte. O adolescente, inclusive, estava em liberdade há, mais ou menos, duas semanas.





Logo, os policiais não descartam que as práticas ilícitas podem ser a motivação do homicídio. Testemunhas ainda relataram que outra vítima também ficou ferida durante a ação, mas conseguiu fugir. Contudo, os agentes da PMCE não confirmaram essa versão.





O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o caso.





