VIOLÊNCIA: EX-PRESIDIÁRIO É EXECUTADO A TIROS EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem de 24 anos foi executado a tiros na noite da sexta-feira (13), em Viçosa do Ceará. A vítima foi identificada como Daniel Silva do Nascimento, 24 anos, ex-presidiário com antecedentes por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação.





O crime ocorreu por volta das 19h00, na rua João Batista Leal, bairro São José. Ao Ibiapaba 24 horas, a PM informou que, a vítima trafegava em uma moto quando foi surpreendido por dois indivíduos em outra motocicleta que realizaram vários disparos contra ele e depois fugiram. Daniel não resistiu e morreu no local. O corpo foi removido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





A Polícia realiza diligências com o objetivo de capturar os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)