Andressa estaria impedindo Gusttavo Lima de ver os filhos após o fim do casamento

O cantor sertanejo Gusttavo Lima anda bem mal após o fim do casamento com a modelo Andressa Suita. Tanto é que ele está buscando é paz. Não quer nem mais saber de farra ou mulherada.





O artista, aproveitando o feriado, foi viajar para um local de refúgio. O cantor sertanejo Gusttavo Lima está na casa de um amigo seu, enquanto a sua esposa, a modelo Andressa Suita, passou o descanso com os filhos do casamento, Gabriel e Samuel.





As informações são do jornal carioca Extra. “Ele está numa fase de querer ser acolhido, buscando apoio nos amigos mais antigos. Gusttavo tomou ua decisão, está em paz com ela, mas ninguém fica feliz de terminar um casamento”, disse uma amiga do artista ao jornal. Ela ainda finalizou: “Ele não fica vendo, as sabe quem está a seu lado e do lado da Andressa. O pior mesmo para ele é ficar longe das crianças”.





A amiga também acabou fazendo uma revelação e tanto sobre a relação dos filhos com o pai. É que, segundo ela, a modelo estaria impedindo o artista de ver os herdeiros: “Toda hora ela inventa uma desculpa e diz que os meninos tem compromisso daqui, daquilo outro. Ele fica chateado, até porque a Justiça já determinou a guarda compartilhada”, afirmou.





A amiga do cantor sertanejo Gusttavo Lima quis dizer que, como a Justiça determinou os dias em que o artista poderia ver Gabriel e Samuel, ele fica esperando ansiosamente. Quando eles chegam, a modelo Andressa Suita estaria driblando e inventando uma desculpa esfarrpada. Eita. Será que tudo isso poderá acontecer? Que coisa!





Fonte: Area Vip