DENÚNCIA: CIDADÃO DENUNCIA A INSEGURANÇA NO ENTORNO DA EMPRESA EMBACAEL, EM SOBRAL

Cidadão envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a insegurança pública no entorno da empresa EMBACEL, localizada no Distrito Industrial, às margens da BR222.

Veja a íntegra da denúncia:



"Boa tarde! Peço ajuda a este blog informativo e de grande valia para as comunidades de Sobral, que ajude os trabalhadores da empresa EMBACEL, pois no horário de 22:00h os assaltos são frequentes aqui nas imediações da EMBACEL, situada na BR 222.km 222 Distrito Industrial Sobral Ceara. Ontem (2), um trabalhador pai de família quando saía do trabalho foi assaltado na avenida Monsenhor Aluísio Pinto, nas proximidades da escola Maria Dorilene Aragão. Ficou sem a sua bicicleta, sem o relógio e sem a carteira. O policiamento aqui é muito pouco para coibir a criminalidade."