Candidata a vereadora é presa acusada de trocar votos por sexo e ainda filmar

Uma candidata a vereadora da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, foi presa acusada de trocar votos de eleitores por sexo.



Pensando em ser “eleita”, a candidata trocava votos por favores sexuais tanto para homens, como para mulheres que prometiam votar na candidata.



Segundo informações, a polícia civil já vinha investigando a candidata do “sexo”, há pelo mês um mês, após algumas pessoas denunciarem.



Além de fazer sexo com seus possíveis eleitores, a candidata ainda filmava todo o ato sexual, como garantia de que os possíveis eleitores fossem votar nela.



Conforma a polícia a mulher teria feito sexo com mais de 250 pessoas, os vídeos gravados pela candidata estavam armazenados em seu aparelho de celular, que após ser vistoriado foram encontrados.



Na delegacia, a mulher negou que tenha tido relação com essas pessoas em troca de votos ou qualquer outro tipo de troca.

Fonte: Portal CM7