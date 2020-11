ATENÇÃO: Inscrições para Colégio Militar de Sobral serão abertas nesta semana; Confira as vagas

A Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará inicia os preparativos da seleção pública para 1.056 vagas do ano letivo de 2021 nos quatro colégios da instituição localizados em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. As inscrições para participar do processo de admissão de novos alunos será feito exclusivamente por meio eletrônico, no site https://concursos.rhsconsult.com.br/concursos , a partir das 8 horas do dia 25 de novembro até as 23h59min do dia 29 de novembro.

Para a sede do 4º Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho, em Sobral, serão 212 vagas para o 1º Ano do Ensino Médio, 80 para o 2º Ano do Ensino Médio e 34 para o 3º Ano do Ensino Médio. Todas as turmas com vagas divididas igualmente para os turnos da manhã e da tarde.





Das 1.056 vagas ofertadas para as quatro unidades de ensino, metade delas serão destinadas a candidatos dependentes de pais pertencentes às forças de segurança do Ceará e para os não dependentes. Ao todo, 40 vagas serão reservadas para candidatos com deficiência.





Fonte: SSPDS