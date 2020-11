Objeto estranho visto no céu do Ceará é foguete chinês em missão

O assunto ganhou forte repercussão nas redes sociais e o objeto foi descrito como sendo um "Disco Voador", mas na verdade se tratava de um foguete chinês que está indo em missão para Lua.





Muitos cearenses que olharam para o céu na noite desta segunda-feira, 23, identificaram a passagem de um objeto luminoso não identificado, que também pôde ser percebido em outros estados do Nordeste, como no Rio Grande do Norte (RN) e na Bahia (BA). O assunto ganhou forte repercussão nas redes sociais e o objeto foi descrito como sendo um "Disco Voador", mas na verdade se tratava de um foguete chinês que está indo em missão para lua.





"Que luz estranha no céu é essa? Lembra um farol de um carro acesa, está irradiando no seu e formando um “cone”... pelo visto o nordeste inteiro está conseguindo ver", descreveu um dos internautas no Twitter, fazendo coro a dezenas de comentários desse porte que tomaram a rede social.





O "Ovine nordestino", como chegou a ser identificado por alguns usuários da plataforma, se trata na verdade de um foguete lançado pela China nesta segunda, que tem como objetivo pousar na Lua e trazer de volta para terra rochas lunares. Divulgada pelo jornal americano The New York Times, a missão é a primeira desse porte a ser realizada por outro país que não seja a antiga União Soviética, que fez um lançamento há cerca de quatro décadas.





De acordo com o tenente Romário Fernandes, professor de astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará (CMCB), o foguete foi lançado e, quando atingiu uma determinada altitude, acionou seus motores. Para realizar esse etapa o objeto começou a expelir gases, que reagiram à incidência solar e deram luminosidade ao foguete, fazendo com que ele pudesse ser visto.





"A facilidade de ver (o foguete) no Nordeste é porque aqui escurece mais cedo do que no Sul ou Sudeste. (...) Pra eles lá (sulistas e sudestinos) ainda estava claro quando o foguete passou. Se estivesse escuro seria melhor de ver", explica o astrônomo. Ainda de acordo com Romário, o pouso do objeto na Lua deve acontecer daqui a quatro dias, estando seu retorno à terra previsto para primeira metade de dezembro.





