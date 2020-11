Balanço parcial do feriadão de Finados já registra 33 mortes violentas no Ceará

Trinta e três pessoas tiveram morte violenta neste feriadão no Ceará. Isso é o que revela o balanço parcial das ocorrências policiais catalogadas desde a última sexta-feira (30), quando teve início a operação “Finados 2020”, em todo o estado. A estatística aponta que até agora foram registrados 24 homicídios e nove óbitos em acidentes.





Na Grande Fortaleza, 10 pessoas foram vítimas de homicídios, latrocínios e feminicídios, além dos casos de achados de cadáveres e lesões corporais seguidas de morte. Na Capital, ocorreram assassinatos nos bairros Jardim América, Canindezinho, Barroso e Conjunto Arvoredo.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), seis pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Aquiraz (2), Eusébio (2), Maracanaú e Maranguape.





No Interior Norte, três homicídios aconteceram nos Municípios de Caridade (dois homens mortos em confronto com a Polícia Militar no Distrito de Campos Belos) e Santana do Acaraú (no bairro Jericó, na sede do Município).





Violência





No Interior Sul ocorreu a maioria dos assassinatos deste fim de semana prolongado. Entre a sexta-feira (30) e o começo da manhã de hoje (2), 11 homicídios aconteceram nos seguintes Municípios: Jati (3), Juazeiro do Norte (2), Quixadá, Choró, Arneiroz, Russas e Crato, além de um achado de cadáver em Aracati.





Em Jati, na Região Sul do estado (a 539Km de Fortaleza), três pessoas foram mortas a golpes de faca na madrugada do último sábado (31). Os mortos foram identificados como João Paulo Barbosa (vaqueiro), 35 anos; Severino Ramos, 65; e a aposentada Maria de Fátima Gomes Ramos, 70. O autor dos crimes, identificado como Francisco Igor Ferreira Leonardo, foi preso pela PM e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo.





Trânsito





Nove pessoas morreram no Ceará no intervalo entre a última sexta-feira (30) e o começo da madrugada de hoje (2), em acidentes de trânsito ocorridos nos seguintes Municípios: Brejo Santo (3), Limoeiro do Norte (2), Mauriti, São João do Jaguaribe, Morada Nova e Campos Sales.





Dos nove mortos nos acidentes, oito eram ocupantes de motocicletas.





(Fernando Ribeiro)