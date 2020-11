HOMEM E MULHER MORREM APÓS SEREM ATROPELADOS POR VEÍCULO DESGOVERNADO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um casal morreu após ser atropelado por um veículo (F1000) desgovernado na zona rural de Viçosa do Ceará. O acidente ocorreu no inicio da manhã desta segunda-feira (02), no distrito de Delgado. O veículo transportava frutas e seguia no sentido Viçosa do Ceará/Cocal-PI.





As vítimas foram identificadas como Joaquim Carvalho da Silva, 40 anos e Almerinda Dias de Araújo da Silva, 57 anos. O motorista do carro se evadiu, deixando o veículo no local.





Equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual estão no local adotando as providências cabíveis. A PM realiza diligências no sentido de localizar o motorista causador do acidente.





(Ibiapaba 24 horas)