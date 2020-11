BARBARIDADE: Adolescente dá à luz e coloca o bebê na geladeira para esconder de seus pais

Uma tragédia foi registrada na última semana. Uma adolescente de apenas 14 anos matou seu filho recém-nascido colocando-o em uma geladeira. De acordo com a imprensa russa, a adolescente alegou que ficou com medo dos seus pais descobrirem a existência do recém-nascido.





A jovem foi identificada como Anastasia, e ficou grávida de seu namorado, um adolescente de 16 anos. Anastasia conseguiu esconder sua gestação não só de seus familiares, mas de todos seus amigos. Ninguém percebeu que ela estava grávida até dar à luz em sua residência.





Segundo a mãe da adolescente, que não teve seu nome revelado, no dia em que a filha deu à luz, ela ouviu um grito de dor, mas como não tinha conhecimento da gravidez da filha, pensou que estava sofrendo de apendicite. A mãe da jovem acionou o socorro relatando o caso, quando os paramédicos chegaram ao local informado, a adolescente confessou que havia dado à luz um bebê e colocado dentro da geladeira.





Porém, quando os médicos retiraram o bebê de dentro da geladeira não puderam fazer mais nada, a criança já estava sem sinais vitais. Anastasia foi encaminhada para uma unidade médica para receber os atendimentos necessários. A direção do hospital relatou que a adolescente perdeu muito sangue durante o parto, mas que não corria risco de vida.





Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso devido às circunstâncias incomuns da morte do bebê. A polícia relatou que a menor seria apreendida após receber alta hospitalar e seus pais serão investigados, pois as autoridades locais não acreditaram na versão dada por eles de não terem conhecimentos da gravidez da filha.





Fonte: i7 News