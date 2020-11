Bandidos matam dois jovens em Paraipaba e morrem em confronto com a Polícia

Dois criminosos morreram e outros quatro suspeitos foram detidos numa operação policial realizada na tarde desta sexta-feira (13), na cidade de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza (a 115Km da Capital). O confronto aconteceu após o grupo praticar o segundo assassinato na cidade em menos de 24 horas, na “guerra” entre facções.





De acordo com a Polícia, após mataram um rapaz no bairro da Gurita, os criminosos seguiram de carro para outro local da cidade conhecido como Lagoa de Beber, com o intuito de eliminar outros jovens que seriam, supostamente, membros de uma facção inimiga. Ainda na noite de quinta-feira (12), o mesmo grupo teria assassinado outro homem, na Rua do Arame.





As buscas policiais aos criminosos que vinham aterrorizando a periferia da cidade de Paraipaba foram intensificadas e o Comando da PM da Região enviou para aquela cidade um reforço, com homens da Força Tática da Companhia de Paracuru. O cerco foi montado em conjunto com a equipe da Delegacia Metropolitana de Polícia Civil de Paraipaba.





Na abordagem aos suspeitos, houve uma intensa troca de tiros. Dois dos bandidos foram baleados e mortos, sendo identificados como Bruno Oliveira Araújo, 21 anos; e Francisco Ronaldo do Nascimento Sousa, 27.





No momento do confronto, foi preso Rafael de Sousa Mendes, 31 anos. Já à noite, o quarto integrante da quadrilha, que havia fugido baleado, foi também capturado e identificado como Márcio Rogério Vidal Soares Rufino, 27, que foi encaminhado ao Hospital Municipal para ser medicado. A Polícia informou ter apreendido com o grupo três armas de fogo, muita munição, drogas e apetrechos do tráfico.





Executados





Ainda na noite de quinta-feira, o jovem identificado como Lucas Sousa Ramos do Carmo, 18 anos, foi morto, a tiros, após ter sido perseguido. Segundo levantamentos feitos pela Polícia, Lucas havia chegado à Paraipaba no último fim de semana. Morava em Fortaleza e estaria ameaçado de morte na Capital.





Ontem à tarde, o mesmo grupo criminoso assassinou no bairro Gurita o jovem identificado como Pedro Victor Silva Bastos, 21 anos, atingido com quatro tiros na cabeça e dois nas costas, o que caracterizou uma execução sumária.





(Blog Fernando Ribeiro)