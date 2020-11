Grande Fortaleza registra oito homicídios faltando 24 horas para as eleições

A menos de 24 horas das eleições, a Região Metropolitana de Fortaleza registrou, ao menos, oito casos de assassinatos. Os crimes de morte ocorreram entre a tarde de sexta-feira (13) e a madrugada deste sábado (14), na Capital e nos Municípios de Paraipaba, Maracanaú. Horizonte e Eusébio. A princípio, nenhum dele tem relação com a disputa eleitoral, mas estariam ligados à guerra de facções na RMF.





Em Paraipaba ocorreram três mortes. Bandidos mataram, por volta das 14 horas de ontem, um jovem identificado como Pedro Victor Silva Bastos, 21 anos. O assassinato aconteceu na Rua Francisco Batista de Azevêdo, no bairro Gurita.





Logo depois, houve um confronto entre policiais militares e os bandidos que haviam assassinado o rapaz minutos antes. O tiroteio aconteceu quando a PM fazia um cerco na cidade para prender os responsáveis pela morte de Pedro Victor. Durante a troca de tiros, foram mortos dois bandidos identificados como Bruno Oliveira Araújo, 21 anos; e Francisco Ronaldo do Nascimento Sousa, 31. Outros dois suspeitos foram capturados com armas e drogas.





Mais mortes





No Conjunto Novo Maracanaú, em Maracanaú, um jovem identificado apenas por Kaike foi morto, a tiros, nas margens de uma lagoa. De acordo com a Polícia, o rapaz foi perseguido e atingido por vários tiros.





No Eusébio, um adolescente de 15 anos foi encontrado morto a golpes de faca. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira em um matagal no Loteamento Paraíso do Eusébio, no bairro Tamatanduba. Policiais militares do 15º BPM (Eusébio) estiveram no local, mas não encontraram pistas dos criminosos.





O corpo de um desconhecido foi encontrado com várias marcas de tiros em um terreno baldio localizado na Rua 3 do Conjunto Arvoredo, nas proximidades do bairro Planalto Ayrton Senna, na tarde desta sexta-feira. Nenhum morador do local reconheceu a vítimas.





O oitavo assassinato registrado nas últimas 24 horas na Grande Fortaleza aconteceu na localidade de São Jerônimo, no Município de Guaiúba, onde um homem foi também morto com vários tiros na noite de sexta-feira.





(Fernando Ribeiro)