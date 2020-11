BLACK FRIDAY SD - OS PRÊMIOS DO CLUBE DE AMIGOS ESTARÃO COM 30% DE DESCONTO PARA RESGATE

Somente nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, todos os prêmios do Clube de Amigos SD estarão com 30% de desconto para resgate. São mais de 5 mil itens para resgatar! Aproveite! E até dia 30 de novembro, acontecerá a Shell Box Friday, que vai dar R$0,20 de desconto por litro, utilizando o cupom "MAISDESCONTOTIM" no app Shell Box. É muita vantagem em um só lugar! Abasteça no Posto São Domingos mais perto de você e garanta benefícios imperdíveis!

Veja mais sobre: Sobral