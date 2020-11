TRAGÉDIA: Acidente entre ônibus e caminhão deixa dezenas de mortos no interior de São Paulo

Segundo a Polícia Militar, ao menos 40 pessoas morreram e 14 ficaram feridas na batida.

Uma colisão frontal entre um caminhão e um ônibus deixou ao menos 40 mortos e 14 feridos na manhã desta quarta-feira, 25, no interior do Estado de São Paulo. A batida aconteceu no km 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre as cidades de Taguaí e Taquarituba, a 350 km da capital paulista. Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 6h30, em um local de difícil acesso. O ônibus, com capacidade para 48 passageiros, transportava trabalhadores do setor têxtil para uma fábrica de jeans em Taguaí. No entanto, não há informações se todos os assentos estavam ocupados. Segundo a Polícia Militar, não há históricos de acidentes graves e com vítimas na região próxima ao acidente. O Corpo de Bombeiros de Piraju, município também do interior do Estado e que fica a cerca de 60km do local, atua na região, sendo as vítimas encaminhadas para hospitais das cidades de Taguaí, Taquarituba e Fartura. Ao todo, cinco viaturas e 19 membros do Corpo de Bombeiros de São Paulo, bem como da Polícia Militar, SAMU, ambulâncias municipais da região e a polícia científica atuam no local. Até o momento, a estrada segue interditada e sem previsão de liberação.





Em entrevista à Jovem Pan, o médico da Santa Casa de Taquarituba, Gabriel Ortega, responsável pelo atendimento de seis vítimas do acidente, afirmou que o hospital aguarda transferência dos pacientes em estado grave. “Recebemos seis vítimas, sendo que duas, infelizmente, já chegaram em óbito. Três pessoas estão em estado grave na UTI e uma vítima está internada na nossa enfermaria com apenas escoriações. As vítimas que estão internadas em estado grave ainda não tem identificações, então ainda não conseguimos conversar com familiares. Mas, por enquanto, elas estão conosco, aguardando remoção para um serviço com complexidade maior, porque elas estão precisando de um recurso que não temos aqui.”





De acordo com Ortega, os ferimentos mais comuns entre as vítimas estão relacionados com a parte neurológica. “Absolutamente todos os pacientes que chegaram e estavam graves ou que já chegaram em óbito tiveram traumatismo crânio encefálico grave. O único paciente que não teve traumatismo foi o que teve apenas escoriações e está na enfermaria. Então o recuso que a gente precisa agora é um suporte intensivo voltado para essa parte neurológica. Por isso, estamos nos mobilizando com os hospitais da região para realocar os pacientes”, afirma. O médico reforça que os pacientes não possuem identificação. “Algumas pessoas vieram até aqui para tentar fazer algum tipo de reconhecimento, mas os pacientes não foram reconhecidos. Então a dúvida [sobre as vítimas] permanece.”





Em nota, o Governo de São Paulo anunciou que montou uma força-tarefa para identificar e liberar os corpos das vítimas fatais da tragédia. A Secretaria da Segurança Pública acionou os IMLs da região nas cidades de Avaré, Botucatu e Itapetininga para atender ao grande número de óbitos o mais rápido possível. “As polícias Civil e Militar estão empenhadas no atendimento às vítimas do acidente. O helicóptero Águia da base de Campinas também foi acionado para auxiliar nos trabalhos. Foi solicitada perícia para o local e as vítimas sobreviventes estão sendo socorridas a hospitais da região”, disse o documento. Por determinação do governador João Doria, o coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas Júnior, e os secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e de Saúde, Jean Gorinchteyn, estão a caminho de Taquarituba.





Além de prestar solidariedade às vítimas de familiares, os secretários irão coordenar os resgates, visitar os hospitais onde estão as vítimas, agilizar a liberação dos corpos e iniciar uma apuração sobre as causas do acidente. O governo estadual também convocou os cidadãos para doação de sangue no hemocentro de Botucatu. Em uma mensagem no Twitter, o governador ofereceu solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. “Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu nesta manhã em Taguaí, interior de SP. Até o momento, 40 mortos confirmados nessa tragédia. Muito triste. Equipes dos Bombeiros, ambulâncias, PM e Polícia Rodoviária estão no local para atendimento da ocorrência e para apoiar as famílias das vítimas.”





(Jovem Pan)