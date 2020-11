Na tarde deste sábado (21), policiais militares do grupamento RAIO, efetuaram a apreensão de um menor (17 anos) com uma grande quantidade de drogas no bairro Olinda.

A apreensão do menor e das drogas aconteceu logo após uma denúncia anônima, onde se relava a existência de uma "boca de fumo" em uma residência no referido bairro.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Camocim para a realização dos procedimentos legais.