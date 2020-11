CRUELDADE: Neto é preso por maus-tratos e confessa que queimava avó com cigarro

Vizinhos contaram que vítima passava horas sentada na portaria do prédio para escapar das agressões.

A Polícia Civil do RJ prendeu neste sábado (21) um homem suspeito de agredir a avó. A TV Globo apurou que, em depoimento, Matheus Luz confessou as agressões e disse que chegava a queimar a avó, Maria Stela Vasconcelos da Silva, com pontas de cigarro.





A Justiça do RJ aceitou o pedido de prisão preventiva de Matheus por lesão corporal com violência doméstica, discriminação e humilhação a pessoa idosa.





Imagens de uma câmera instalada no elevador do prédio mostram Matheus jogando água sobre a idosa. Na sequência, ele se irrita e esmurra o painel do elevador.





Em uma outra gravação, ele dá um chute na hora de deixar o elevador e ainda tenta dar um pontapé num menino.





Vizinhos que denunciaram os maus-tratos contaram que Maria Stela costumava passar boa parte do dia sentada na portaria, para evitar as agressões dentro de casa.





Com informações do portal G1