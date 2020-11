Em vídeo, Bolsonaro pede voto impresso para 2022: “Fui roubado demais”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso, em um vídeo publicado em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (20). Na gravação, Bolsonaro pergunta aos apoiadores se eles querem o voto impresso: “pessoal, vocês querem o voto impresso ou continuamos assim?” e é prontamente respondido: “Queremos o voto impresso. Esse é o nosso objetivo. Estamos orando pra isso”, diz um apoiador. Em seguida, o presidente diz que é necessário atender a vontade do povo e afirma, mais uma vez, não confiar no voto eletrônico. “O recado que fica é o seguinte: não temos que atender a vontade do povo? Temos que atender o povo. Eu, por exemplo, não confio nesse sistema eleitoral. Alguns falam que fui eleito nesse sistema. Fui eleito porque tive muito voto. Fui roubado demais”, diz. “Reclamou muita gente quando foi votar no 17. Junto com o parlamento, vamos resolver isso daí. Ninguém acredita nesse voto eletrônico e devemos atender a vontade popular e ponto final. Isso é pra tratar no início do ano que vem. Não podemos ter mais eleições complicadas em 2022”, afirmou o presidente.

Fonte: Gazeta do Povo