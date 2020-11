Policial morre após veículo cair de ponte de 30 metros de altura no Ceará

Após a queda, veículo pegou fogo. Antônio Harley não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Um carro despencou de uma ponte com cerca de 30 metros de altura e incendiou na manhã deste sábado (21) na cidade de Abaiara, no interior do Ceará, deixando um policial militar morto. O soldado Antônio Harley Vieira de Albuquerque, 37 anos, atuava no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).





Um vídeo registrado no local mostra o carro em chamas em um vale profundo. Antônio Harley conduzia o carro e morreu no local. O corpo dele foi carbonizado, segundo os bombeiros. Dentro do veículo foram encontradas armas de fogo. Documentos do policial que estavam no carro caíram sobre a ponte. Os papéis ajudaram na identificação.





De acordo com a Polícia Militar, equipes do CPRaio, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e dos bombeiros foram ao local para os primeiros levantamentos sobre o acidente. Ainda não há informações se havia outras pessoas no carro, além do policial.





O Polícia Militar ingressou na corporação em 1º de novembro de 2013. Conforme a PM, o agente "desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense, com muita dedicação e profissionalismo."





Em nota, o comando da PM disse ainda que "se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".





Fonte: G1/CE