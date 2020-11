Sikêra Jr derrota Xuxa na justiça e ora de joelhos na TV por seu programa não ser tirado do ar

A briga entre o fenômeno de audiência da REDETV,Sikêra Jr. que comando o programa “Alerta Nacional” e ‘ex-rainha dos baixinhos’ a apresentadora Xuxa Meneghel que é contratada da Record está longe de chegar ao fim. No final de outubro Xuxa entrou com um processo na Justiça de São Paulo fazendo exigências que o público julgou ser exageradas.





No processo ela pede que o apresentador Sikêra seja demitido da RedeTV!. que ele pague uma indenização de R$ 500mil, que seu programa saia do ar e que ele perca seu título de jornalista. Na terça(17) veio à tona o primeiro despacho realizado pelo magistrado relator do caso. Na decisão, o magistrado nega o pedido de Xuxa para que o programa saia do ar e também nega o pedido dela para que o processo prossiga em segredo de Justiça.





Sikêra Jr. em um gesto de humildade fez algo surpreendente durante de programa. Sikêra Jr literalmente caiu de joelhos e orou ao Senhor: “Meu Senhor Jesus Cristo, entra comigo nesta luta agora porque sem o Senhor eu não sou nada, eu não existo. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Pai Todo Poderoso fique comigo não me abandones”.





E ele completa que ao clamar ao Senhor, o inimigo some e vai para o lugar dele. Sikêra ainda ressalta que não deseja nada de mal. Ele continua este trecho do programa dizendo fortes palavras: “Que Jesus Cristo tenha dó da sua alma porque o que a senhora esta fazendo com as crianças, e não é de hoje, é terrível, inaceitável”.





A disputa entre os apresentadores começou após as duras críticas de Sikêra Jr ao livro infantil com uma temática LGBT que foi lançado por Xuxa recentemente. Desde então os dois vêm trocando farpas na televisão e nas redes sociais. Sikêra Jr finaliza dizendo: “Quem anda com Deus não teme não! Ele é mais poderoso que TUDO!”





(República de Curitiba)