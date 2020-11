Casal é encontrado morto e sobe para 301 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020

Subiu para 301 o número de mulheres assassinadas no Ceará. Neste fim de semana, as autoridades da Segurança Pública do estado registraram mais um caso com suspeitas de crime de feminicídio. Uma jovem foi morta a facadas na cidade de Itapipoca, na região Norte do estado (a 125Km de Fortaleza). O namorado dela também foi encontrado morto.





Os cadáveres foram encontrados no interior de uma residência na comunidade conhecida como Zona Nobre, na periferia da cidade de Itapipoca. De acordo com a Polícia, os corpos da jovem Dayra Lorrane Matias Cardoso 22 anos, natural de Itapipoca; e de seu companheiro, Matheus Silva Cardoso, 22, natural de Itapajé, estavam um sobre o outro e próximo deles foi encontrada uma faca, supostamente a arma do crime.





Os corpos foram encontrados pelos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar através do telefone 190. Equipes do 11º BPM (Itapipoca) estiveram no local iniciando as investigações e preservando a cena do crime para os trabalhos da Perícia Forense.





Há suspeitas de que Dayra tenha sido esfaqueada e morta pelo companheiro que, em seguida, praticou o suicídio. Os corpos foram encaminhados ao Núcleo Regional da Perícia Forense (Pefoce). O caso será investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca.





Balanço





Neste mês de novembro, 15 mulheres foram assassinadas no Ceará entre os dias 1º e 22. Veja a seguir, a lista completa das vítimas:





01 – (02/11) – Vítima não identificada (achado) – (MORADA NOVA)





02 – (06/11) – Vítima não identificada (bala) – Av. Perimetral/B. Jangurussu (CAPITAL)





03 – (10/11) – Cícera Samires dos Santos Sousa (bala) – Sede/Centro (MILAGRES)





04 – (11/11) – Maria Luíza Mesquita, 53 (bala) – Rua Pintor Lemos/Sede (SOBRAL)





05 – (11/11) – Gisélia de Paiva Pereira (bala) – (LIMOEIRO DO NORTE)





06 – (11/11) – Francisca Roberta da Silva, 222 – Distrito Telha-Camará (AQUIRAZ)





07 – (11/11) – Francisca Suellen da Silva Clemente, 15 (bala) – D. Telha-Camará (AQUIRAZ)





08 – (11/11) – Ana Gláucya Ferreira Braz (bala) – B. Parque Dom Pedro (ITAITINGA)





09 – (14/11) – Conhecida por Jade (bala) – B. Serrinha (CAPITAL)





10 – (14/11) – Vítima não identificada (bala) – Viaduto do Antônio Bezerra (CAPITAL)





11 – (14/11) – Conhecida por “Pretinha” (bala) – (JAGUARETAMA)





12 – (16/11) – Vítima não identificada (bala) – B. Planalto Ayrton Senna (CAPITAL)





13 – (18/11) – Maria Silva Freitas, 55 (faca) – Bairro Marrecos (ACARAPE)





14 – (18/11) – Ericlene dos Santos, 18 (bala) – Bairro Franciscanos (JUAZEIRO DO NORTE)





15 – (22/11) – Dayra Lorrane Matias Cardoso, 22 (faca) – Bairro Zona Nobre/Sede (ITAPIPOCA)





(Fernando Ribeiro)