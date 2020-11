Soldado do Exército é preso assaltando perto do quartel do 23º BC, onde é destacado

Um soldado do Exército Brasileiro foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (23), após praticar vários assaltos em lojas de celulares, em Fortaleza. O militar foi detido por populares e, logo, em seguida, entregue a uma patrulha da Polícia Militar. O caso ocorreu no bairro Jardim América, a poucos metros do Quartel do 23º Batalhão de Caçadores (23º BC), onde o suspeito estava destacado.





O militar preso foi identificado como Paulo Renan Franco Barbosa, de acordo com o documento militar encontrado em poder dele. Numa mochila militar foram encontrados objetos que seriam produtos dos roubos, entre eles, vários aparelhos celulares. Nenhuma arma, porém, foi encontrada com o suspeito.





No momento em que foi detido pela PM, o soldado desacatou os policiais militares e fez gracejos. Foi encaminhado ao 11º DP (Pan-Americano), onde foi autuado em flagrante. O caso será comunicado ainda hoje à 10ª Região Militar e ao comando do 23º BC.





(FERNANDO RIBEIRO)