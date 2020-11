Ceará terá cerca de 20 mil agentes estaduais e federais na segurança das eleições

Cerca de 20 mil agentes da Segurança Pública Estadual, das Forças Armadas, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança estarão trabalhando na “Operação Eleições 2020” em todo o estado do Ceará. O efetivo que atua no dia a dia no Policiamento Ostensivo Geral da Polícia Militar será acrescido de 4.200 militares do Serviço Administrativo, além daqueles que estavam de férias ou folga nas próximas 72 horas. Somando as forças estaduais e federais são cerca de 20 mil homens atuando.





Polícia Militar





Além do patrulhamento ordinário feito pelo Policiamento Ostensivo Geral (POG) não ter sido alterado, esse efetivo contará com o reforço das "forças especiais", formada pelas tropas do Comando Especializado de Choque (Cotam, Cotar, Bope, Batalhão Humaitá, Canil, Cavalaria e Bepi), Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), de Policia do Meio Ambiente (BPMA) e Batalhãodo Policiamento Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).





No total, cerca de 16 mil policiais militares estarão trabalhando em todo o estado e em cada cidade haverá um oficial responsável pelo trabalho ostensivo e de Inteligência (velado) da tropa.





Polícia Civil





Na Polícia Civil, um esquema especial foi montado para o funcionamento de todas as delegacias plantonistas na Capital, Região Metropolitana e no Interior, com reforço de efetivo de delegados, escrivães e inspetores.





No total, 764 policiais civis atuarão no primeiro turno. Delegacias de Fortaleza, Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior do Estado funcionarão no próximo domingo (15).





Os crimes eleitorais flagrados em Fortaleza, na RMF e nas cidades que possuem base da Polícia Federal serão registrados na PF. A PCCE poderá lavrar auto de flagrante pela prática de crimes eleitorais nos locais onde não houver base do polo da Polícia Federal.





Já as ocorrências cotidianas e de crimes não relacionados ao pleito eleitoral, serão encaminhados para as delegacias da Polícia Civil. Em Fortaleza, funcionarão 2º (Aldeota), 7º (Pirambu) 10º (Antônio Bezerra), 13º (Cidade dos Funcionários), 30º (Conjunto São Cristóvão), 32º (Bom Jardim) e 34º (Centro) Distritos Policiais,.





Também funcionarão em regime de plantão o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além das delegacias plantonistas Maracanaú, Caucaia, Eusébio e Horizonte, funcionarão, excepcionalmente, no domingo, as delegacias de Aquiraz, Pacatuba, Guaiuba, Itaitinga, Maranguape, Pindoretama, Cascavel, São Gonçalo do Amarante, Pacajus, Chorozinho e Paracuru.





No Interior do Estado, todas as delegacias municipais e regionais funcionarão. Cidades como Aracati, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Itapipoca, Russas, Canindé, Tianguá, Camocim, Tauá, Crateús, Baturité, , Icó, Jaguaribe, Quixadá e Acaraú terão também reforço de efetivo para o atendimento imediato às eventuais demandas dos juízes eleitorais e do Ministério Público Eleitoral.





Polícia Federal





A Polícia Federal também vai atuar com reforço de efetivo a partir desta sexta-feira (13), com cerca de 150 agentes, escrivães, peritos e delegados na Superintendência do órgão, em Fortaleza, nas Delegacias Avançadas de Juazeiro do Norte e Sobral.





Além disso, foram instalados Polos Operacionais nos seguintes Municípios: Camocim, Itapipoca, Aracati, Tianguá, Canindé, Baturité, Russas, Jaguaribe, Crateús, Tauá, Campos Sales, Quixeramobim, Iguatu, Icó e Brejo Santo.





Pela primeira vez, as equipes vão utilizar drones nas operações de combate aos crimes eleitorais, como: compra de votos, propaganda irregular de candidatos, coação ou ameaças ao eleitor e transporte ilegal de eleitores.





Pelo ar





A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) informou que também estarão reforçadas as suas bases operacionais com homens e aeronaves à disposição das autoridades da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.





Força Nacional





Um efetivo de 80 homens da Fortaleza Nacional de Segurança já está em atuação no Ceará, especificamente, no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A tropa foi enviada ao Ceará por determinação do Governo Federal, através do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP).





Os 80 militares estão reforçando as ações da PM e da Polícia Civil e, durante as próximas 72 horas (entre sexta-feira e domingo, 15) atuará também conjuntamente com as tropas das Forças Armadas em Caucaia. A FNS ficará ali até o dia 3 de dezembro.





