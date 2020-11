Ceni aceita proposta do Fla e não comanda o Fortaleza na quarta

Técnico viaja para o Rio de Janeiro na manhã desta terça e deve ser anunciado após assinar contrato com o Flamengo até fim de 2021.

O Flamengo está perto de anunciar novo técnico. Após a demissão de Domènec Torrent, o clube agiu rápido e iniciou as conversas com Rogério Ceni para o comando da equipe. O treinador aceitou a proposta da diretoria rubro-negra e deixa o cargo de comandante no Fortaleza após quase três anos, interrompidos por uma breve passagem pelo Cruzeiro. Ceni deve ser anunciado após assinar contrato com o Flamengo até fim de 2021.





Além dele, o preparador físico Danilo Augusto, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões também irão. Ceni já se despediu do elenco do Fortaleza e agradeceu a dirigentes e jogadores. Depois da publicação da matéria, o clube anunciou a saída do treinador por meio de seu perfil oficial no Twitter.





Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor.





Rogério Ceni tem passagem marcada para o Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e vai direto para o Ninho do Urubu. A ideia da diretoria rubro-negra é que ele já comande o treino e esteja à beira do campo na partida contra o São Paulo, quarta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.





Em 2020, Rogério Ceni chegou ao quarto título com o Fortaleza: Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e o bicampeonato do Cearense. O técnico sai após 153 jogos, com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas.





O treinador comandou atividade do Tricolor cearense nesta segunda-feira, no turno da manhã. Após a atividade, o grupo embarcou para Salvador. O Leão encara o Bahia na próxima quarta-feira, mas Ceni não irá comandar a equipe.





Fonte: Globo Esporte