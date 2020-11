China quer rastrear Covid pelo mundo com QR Code em pessoas

O presidente da China, Xi Jinping, está fazendo pressão que os países ao redor do mundo implementem um rastreamento global de Covid-19 utilizando códigos QR. A informação foi divulgada por veículos de imprensa internacionais como a CNN americana e a BBC News e dá conta de que o objetivo da medida seria acelerar viagens e negócios internacionais durante a pandemia.





Segundo as publicações, a China ordenou a utilização generalizada de atestados de saúde baseados em códigos QR ainda no começo deste ano. Através do código de barras eletrônico, o dispositivo armazenaria todo o histórico de saúde e de viagens de uma pessoa. A justificativa utilizada pelos asiáticos para a estratégia é de que o sistema ajudaria a conter a propagação do vírus.





– A China propôs um mecanismo global de reconhecimento mútuo de atestados de saúde com base em resultados de testes de ácido nucléico na forma de códigos QR que são aceitos internacionalmente. Esperamos que mais países adotem esse mecanismo – disse Xi.





Apesar de pressionar pela implementação do sistema, Xi não disse explicitamente que tipo de aplicativo ou sistema de código QR ele estava sugerindo ou quem o projetaria e executaria. Vários países introduziram aplicativos de rastreamento para monitorar os movimentos dos cidadãos, mas os sistemas têm sido alvo de críticas por preocupações com a privacidade.





(Pleno News)