COVID: "AUXÍLIO EMERGENCIAL PODE VOLTAR CASO HAJA NOVA ONDA", DIZ BOLSONARO

O Governo Federal confirmou através do ministro da Economia, Paulo Guedes, que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago à população no ano que vem, mas apenas caso o país seja atingido por uma nova onda do coronavírus do Brasil. “Deixamos bem claro para todo mundo. Se houver uma segunda onda, temos já os mecanismos. Digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Sabemos quem são, onde estão e o que eles precisam para sobreviver", afirmou Guedes. O ministro planejava que o valor de R$ 200 reais fossem pagos à população, mas o Congresso direcionou o valor de R$ 500 reais e presidente Bolsonaro aumentou para R$ 600 reais. Após cinco meses, o valor caiu para R$ 300 reais.

Com informações do portal Revista Ceará