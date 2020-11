Criança de 11 anos é estuprada, engravida e acaba morrendo no parto prematuro

Uma menina identificada como Luana Costa, de 11 anos de idade, acabou morrendo após realizar um parto prematuro em consequência de uma série de estupros que a adolescente sofria antes e durante a gravidez. A vítima, que estava no 5º mês de gravidez, gestava um bebê que já era fruto de um dos abusos sexuais, mas morreu na manhã de terça-feira, dia 27, quatro dias após o parto induzido.





O crime ocorreu em uma comunidade rural, localizada na cidade de Uruará, no Pará (PA). O abusador da menor foi identificado como Francinildo Moraes, de 43 anos, mas continua foragido após a morte da garota. De acordo coma família da menina, o homem persuadia a menor de idade desde os 9 anos para que ela fizesse sexo com ele.





Os abusos sexuais sofridos pela criança só foram descobertos depois que a mãe e a tia perceberam alterações no corpo da menina e decidiram leva-la ao médico, que revelou a gravidez de cinco meses. Somente então, a menina contou a família sobre os abusos que sofria há pelo menos três anos.





De acordo com a tia, que não quis se identificar, o homem ameaçava a criança para que não contasse a ninguém. Para que não houvesse suspeitas, Francinildo Moraes praticava os crimes em locais afastados da aldeia onde a família mora.





Nas redes sociais do suspeito, dezenas de fotos publicadas por ele mesmo, mostram uma espécie de relação amorosa que ele praticava com a criança após persuadi-la. Após a morte de Luana, polícia segue à procura do suspeito.





Fonte: Portal CM7