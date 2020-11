Profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Sobral vivem tarde de beleza em alusão ao Outubro Rosa

Proporcionando uma tarde de conscientização sobre saúde e beleza, profissionais do serviço de Gestão de Leitos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) participaram na quinta-feira (22/10) de um momento com as consultoras da Mary Kay Ranyelly Mara e Karol Alves. Ação aconteceu no Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE) da instituição em alusão ao Outubro Rosa, e incentivou o autocuidado para as funcionárias.





De acordo com a enfermeira gerente da Gestão de Leitos da Santa Casa, Adelane De Paula Sousa, o momento foi pensado como forma de integração para as profissionais do serviço: “Organizado em alusão ao Outubro Rosa, a parceria com as consultoras da Mary Kay foi essencial para ressaltar e incentivar o autocuidado e valorização da beleza e saúde de cada uma de nossas profissionais”, destaca.





Assessoria de Comunicação da Santa Casa de Sobral

Jornalistas: Thais Menezes e Henrique Brito

Diretor Geral/SCMS: Klebson Carvalho