Crianças jogam bomba e incendeiam 10 motos em pátio no Ceará

Duas crianças — 9 e 10 anos — provocaram um incêndio no pátio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Caririaçu, no Ceará, ao jogar uma bomba no local. O acidente aconteceu na última terça-feira (17/11) e destruiu 10 motocicletas.





Após uma investigação conjunta das delegacias de Caririaçu e Juazeiro do Norte, os dois meninos foram identificados e localizados. As crianças confirmaram que jogaram o artefato e se mostraram arrependidas do que fizeram.





Como aconteceu





Acompanhados dos pais e advogados na delegacia, os meninos contaram que acharam a bomba na rua e resolveram acendê-la e jogá-la para dentro do pátio.





O fogo, contudo, acabou atingindo a vegetação seca e se espalhou rapidamente pelo local, chegando até os veículos que estavam estacionados.





O Corpo de Bombeiros, com o apoio de funcionários do Demutran, conseguiram apagar as chamas utilizando um carro-pipa e extintores.





Na delegacia de Caririaçu, onde foi registrado um boletim de ocorrência por incêndio, as crianças disseram ainda que não imaginavam que isso poderia causar um incêndio de grande proporção.





(Correio Braziliense)