Estude com FIES: estudantes têm até a próxima semana para financiar a graduação no UNINTA ou na FAL

Encerram na próxima sexta-feira (27) as inscrições para adesões ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) através das vagas remanescentes, para começar a estudar em 2021 em uma das instituições da mantenedora AIAMIS: Centro Universitário Inta (UNINTA), Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) ou Faculdade Uninta Sobral. Há vagas para todos os cursos, exceto Medicina.





Poderão se candidatar os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre 2010 e 2019, e obtiveram média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas, além de uma nota diferente de zero na Redação. As inscrições ocorrerão, exclusivamente, por meio do site oficial do FIES.









Estude com FIES





Com o FIES, o estudante poderá financiar até 96% da graduação. Os alunos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos terão taxa real zero de juros. O valor financiado deverá ser pago somente após a conclusão do curso, de forma parcelada, levando em conta a renda do contratante.