CRUELDADE HUMANA: Pai mata filho de três anos e deixa bilhete para a mãe: "O que eu fiz é culpa sua"

Um homem de 30 anos matou o filho e depois tirou a própria vida em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A Polícia Civil registrou a ocorrência na rua Olga Trusz Sboinski, no bairro Parque Guarani.





Conforme o delegado da DIC (Divisão de Investigação Criminal) de Joinville, Rafaello Ross, o crime teria ocorrido por volta das 22h de sexta-feira (30). O homem matou o filho de apenas 3 anos com um corte no pescoço. Ele também deixou um bilhete na cena do crime.





“A mãe da criança tentou entrar na casa e a porta estava trancada. Ela pediu ajuda de uma vizinha e ao adentrar viu o bilhete que dizia: ‘o que eu fiz com a minha vida e a do nosso filho é culpa sua, agora você pode ser feliz com quem quiser ou se juntar a nós”, contou o delegado ao ND+.





Ainda conforme Ross, o corpo da criança estava em um quarto com o ferimento no pescoço. A arma utilizada foi uma faca de cozinha, localizada ao lado do corpo. O pai da criança foi encontrado na lavanderia.





Fonte: NDmais