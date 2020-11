Homem é morto a tiros em meio a um evento político na cidade de Maranguape

Tiros, pânico e morte. Este foi o clima na cidade de Maranguape neste domingo durante mais um evento político que formou aglomerações na cidade. Durante uma carreta um homem acabou sendo assassinado a tiros em meio à multidão. A Polícia Civil já investiga o caso.





O crime ocorreu na noite passada, quando um homem, identificado por Antônio Branco foi atingido por vários tiros em meio a uma carreta. O corpo foi encaminhado à sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Fortaleza.





De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia, a vítima morava no Distrito de Tabatinga e retornava de outro evento político realizado na comunidade da Guabiraba. Ao chegar no Centro de Maranguape, Antônio foi perseguido e morto a tiros.





Dezenas de pessoas estavam no local quando foram ouvidos os estampidos. Logo em seguida, o corpo do homem foi encontrado – já sem vida – na calçada de uma residência.





A Polícia descobriu que, no ano passado, a vítima havia sofrido um atentado a tiros em um bar da cidade de Maranguape.





Dois suspeitos do homicídio foram detidos com uma arma de fogo.





(Fernando Ribeiro)