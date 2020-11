Delegado da Polícia Civil é assaltado por dois bandidos no bairro de Fátima

Policiais civis de várias unidades daquela instituição estão realizando diligências na Capital na tentativa de identificar e localizar os bandidos que, na noite desta segunda-feira (9), assaltaram o delegado Jurandir Braga Nunes, titular da Delegacia Metropolitana de Maranguape (DMM). O caso ocorreu no Bairro de Fátima e acabou sendo filmado por câmeras de residências próximas.





O delegado estava no seu veículo particular quando foi surpreendido por dois criminosos com armas em punho que desembarcaram rapidamente de outro carro, modelo HB20. Sob a mira das armas, o policial não reagiu e entregou as chaves do seu automóvel. Os ladrões teriam, também, levado uma arma de Jurandir, uma pistola de calibre não revelado.





Nas filmagens é possível observar os criminosos fugindo no automóvel deixando o delegado na calçada de uma residência.





Cerca de uma hora depois do assalto, o veículo do delegado foi encontrado abandonado nas proximidades do Hospital da Unimed, no bairro São João do Tauape. Por conta disso, a Polícia suspeita que os ladrões sejam moradores do Lagamar e as diligências começaram por lá.





Caçada





Equipes das delegacias de Roubos e Furtos (DRF), Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Unidade Tático Operacional da Divisão Anti-Sequestro (UTO/DAS), auxiliam nas buscas aos criminosos.





O delegado não sofreu ferimentos e, logo após a fuga dos bandidos, entrou em contato com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para relatar o ocorrido.