Mulher é presa acusada de ter contratado pistoleiro para matar o marido

Uma mulher de 28 anos de idade está presa na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri (a 528Km de Fortaleza). Ela é acusada de ter tramado a morte do próprio marido. O crime de assassinato aconteceu na manhã desta segunda-feira (9). O vendedor José Valbert Serra, 36 anos, acabou sendo executado a tiros quando estava em casa e o pistoleiro o chamou pelo nome. Ao abrir a porta, Valbert foi atingido por vários tiros e morreu na hora.





O crime aconteceu na residência do casal, localizada na Rua São Lázaro, no bairro Jardim Gonzaga, na periferia da cidade de Juazeiro do Norte. A mulher do vendedor, identificada como Sabrina Andrade Lima, 28, foi presa em flagrante, sob a acusação de ter sido a autora intelectual do crime, ou seja, a mandante da execução do próprio marido.





DE acordo com os primeiros levantamentos feitos pela Polícia, o casal estaria em vias de separação por causa de tantas brigas e a mulher já teria ameaçado o marido de mandar matá-lo. Na delegacia de Polícia, o caso passou a ser investigado e, diante dos fatos, a mulher acabou sendo autuada em flagrante pelo homicídio.





Na cadeia





Sabrina já está recolhida na prisão e ficará à disposição da Justiça. O corpo do marido foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) de Juazeiro do Norte. Sabrina também passou por exames de corpo de delito antes de ser transferida para o Sistema Penitenciário.





A Polícia agora tenta identificar o autor material (o pistoleiro) que praticou o assassinato.





(Fernando Ribeiro)