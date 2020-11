FAL é certificada com o Selo de Responsabilidade Social 2020/2021

Em reconhecimento pelo trabalho social realizado, a Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) recebeu o ‘Selo Instituição Socialmente Responsável’ 2020/2021, conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), por sua participação na 16ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular (IES).





Promovida anualmente pela ABMES, a campanha tem como principal objetivo aumentar a visibilidade das ações de responsabilidade social realizadas pelas IES particulares de todo país.





A FAL recebeu o selo de responsabilidade social graças às ações de responsabilidade sociais desenvolvidas durante o período da pandemia do Covid-19, aos projetos de extensão, vinculadas ao ensino e pesquisa, com foco no desenvolvimento sustentável e bem-estar da comunidade na qual está inserida.





Para o Diretor-Geral da FAL, Dr. Hamilton Vale Leitão, “a conquista de mais uma edição do Selo reforça o compromisso da FAL com a extensão e responsabilidade social no processo de formação de nossos alunos”, destacou.





A iniciativa, criada em 2005 como Dia da Responsabilidade Social, tem o propósito de estabelecer uma ponte entre o setor acadêmico e a sociedade por meio de ações voluntárias realizadas pelas IES nas áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente, dentre outras, direcionadas para a sociedade.









