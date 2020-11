DOIS ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS FORAM REGISTRADOS EM VIÇOSA DO CEARÁ

Dois graves acidentes de trânsito deixaram duas pessoas mortas na tarde do sábado (14), no município de Viçosa do Ceará.





De acordo com informações da Polícia Militar, o primeiro acidente ocorreu por volta das 16h00 na localidade conhecida como “Sitio Macajetuba”, zona rural do município. Caio César Muniz de Araújo, 25 anos, que trafegava em uma motocicleta Honda Biz, morreu em uma colisão envolvendo uma caminhonete Hilux. O motorista do veículo se evadiu deixando o carro no local.





O segundo acidente foi registrado por volta das 17h40, no bairro Igreja do Céu. A vítima identificada como Carlos Eduardo Costa Alves, que tinha 39 anos, conduzia uma motocicleta modelo Biz quando ocorreu uma colisão com um veículo Fiat Uno. O motociclista não resistiu e morreu no local. O condutor do carro permaneceu no local e foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia plantonista em Tianguá para os procedimentos legais.





Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





