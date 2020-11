Militante político do campo conservador desde os 13 anos, o jovem Carmelo Neto é um dos 43 vereadores eleitos para a próxima Legislatura em Fortaleza. Ele tem 19 anos e é o parlamentar mais jovem eleito na Capital cearense para esta legislatura. Carmelo obteve 8.527 votos e integrará a bancada do partido Republicanos, junto com Ronaldo Martins.





(Ponto Poder)