O candidato do MDB de Sobral, Oscar Rodrigues, votou por volta das 10h no Sesi. Momento em que o candidato, acompanhado do seu vice, Zé Vital e do deputado federal Moses Rodrigues, descia a rampa do Sesi, próximo Centro de Convenções. Foi muito rápido a votação. (Foto: Jorge Alves).

Sobral Veja mais sobre: Politica