Eduardo Bolsonaro defende Sikêra e pede o fim da censura no País

Nesse fim de sexta (20), Eduardo Bolsonaro, não aguentou segurar sua opinião e lançou seu apoio a Sikêra. A saber, que o jornalista que foi vítima de censura e contou com o apoio de muitos populares, em todo o país, através das redes sociais. Por conseguinte, obteve vitória na justiça.





Tudo teve seu desenrolar, devido ao pedido de ninguém menos que Xuxa, a ex-rainha dia baixinhos. Sendo que, a mesma se sentiu ofendida pelo jornalista e resolveu que iria tirar o programa dele do ar. Por conseguinte, não contente apenas com esse ato de censura, ela também realizou pedidos judiciais para caçar a licença do jornalista. Ao passo que, a meta era acabar com a carteira de Sikêra, apenas por ter sido contrariada.





Xuxa passa vergonha na justiça e Eduardo Bolsonaro comemora na web





Após ver o perdido judicial, o juiz César Peixoto negou a ação de Xuxa. Logo, alegando que a mesma estava indo contra a liberdade de expressão, e a favor da censura.





Eduardo Bolsonaro, concordou com o resultado e parabenizou Sikêra nas redes sociais. Sendo que, não deixou de frisar que o povo estava com o jornalista. A saber, dentre os internautas, muitos falaram sobre o show de estrelismo da ex-rainha. Em suma, até alguns fãs ficaram decepcionados com a atitude de Xuxa, que ainda não falou sobre o assunto.





Contudo, mesmo muito criticada, parece que Xuxa não vai voltar atrás ou se desculpar. Assim, devemos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Por fim, Sikêra, agradeceu o apoio e fez questão de colocar sua opinião sobre Xuxa em um vídeo, que está disponível em suas redes sociais.

Após ser criticada por Sikêra Jr, Xuxa entrou com ação judicial tentando TIRAR DO AR seu programa de maneira bastante totalitária.



Pedido negado pelo Juiz, que disse que a demanda da veterana violaria os limites e configuraria CENSURA.



Parabéns @sikerajr, o povo está com você! pic.twitter.com/lvMubiKWwy — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 20, 2020

Fonte: News Atual