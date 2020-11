OPERAÇÃO DA PM EM SÃO BENEDITO RESULTA NA APREENSÃO DE ARMAS E COCAÍNA

Uma operação desencadeada pelos policiais do Destacamento de São Benedito na madrugada deste domingo (22) resultou na apreensão de três armas de fogo, cocaína e quatro suspeitos foram conduzidos a Delegacia.





No bairro Chora, os PMs apreenderam uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, além de 25 papelotes de cocaína. O material estava em posse de dois adolescentes de apenas 16 anos.





A operação seguiu para bairro Corrente, onde havia denuncias de disparos em via pública. No local os agentes apreenderam um revólver calibre 38 e um adolescente de 14 anos. Um jovem de 18 anos também foi detido.





Todo o material apreendido e os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Tianguá para os procedimentos cabíveis.





Ao Ibiapaba 24 horas, o Tenente M. Neto que coordenou as operações, informou que a ofensiva é uma resposta às ações criminosas ocorridas recentemente no município. O Oficial destaca que a operação segue durante os próximos dias em áreas alternadas da cidade, além da zona rural.





Ele ressalta que a atuação das patrulhas segue o direcionamento do Tenente-Coronel Henrique, Comandante da 1ªCIPM/3ºCRPM, responsável pelo policiamento na região da Ibiapaba e foi desencadeada, depois de verificadas, estatisticamente, quais as áreas da cidade com maiores registros criminais.





(Ibiapaba 24 horas)