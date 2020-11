VIOLÊNCIA: HOMEM É EXECUTADO A TIROS NA ZONA RURAL DE UBAJARA

Um homem foi executado a tiros na manhã deste sábado (21), em Ubajara. O crime ocorreu na localidade conhecida como “Sitio Tucuns”, na zona rural do município. A vítima identificada como Paulo Fernandes da Silva, 28 anos foi atingido com vários disparos de arma de fogo e morreu no local.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que a vítima conduzia uma motocicleta em companhia da esposa quando foi surpreendido por um indivíduo não identificado que estava em outra moto. O assassino realizou vários disparos contra a vítima e depois fugiu. A esposa dele não foi atingida.





Equipes do Destacamento local e Força Tática realizam diligências na região no sentido de capturar o a autor dos disparos.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas