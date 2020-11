Em formato virtual, UNINTA realiza Colação de Grau e forma 49 novos médicos

O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou na manhã da quarta-feira, 04 de novembro, a Colação de Grau do curso de Medicina. A cerimônia ocorreu em formato virtual e foi transmitida pelo canal oficial do UNINTA, no Youtube. A solenidade seguiu o tradicional protocolo do evento, na qual os então 49 acadêmicos receberam o grau de bacharel.





A sessão solene foi conduzida pelo Pró-Reitor Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar, e teve a mesa composta pela Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, Profa. Me. Ingrid Soraya de Oliveira Sá, Profa. Dra. Michelle Alves Vasconcelos, Profa. Me. Eliza Angélica Rodrigues Ponte, Profa. Esp. Simone Alves Frazão de Sousa, Profa. Me. Graça Maria de Morais Aguiar e Silva, e pela Coordenadora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), Benta Maria Ferreira.





O coordenador do curso, Dr. Klauber Roger, fala sobre a formação da terceira turma de Medicina da instituição. “Um dia de celebração. Um momento de muita alegria. Estudantes que tivemos o cuidado e zelo, para que eles tivessem uma boa formação, dentro daquelas três dimensões que sempre falamos, as dimensões do conhecimento, das habilidades e das atitudes.





Em sua fala, ele ainda destaca a qualidade e a responsabilidade na formação. “Temos a sensação de ter feito um trabalho bem realizado. Afinal, estamos entregando à sociedade médicos com condições de contribuir de uma forma assertiva e positiva para a melhoria da sociedade, profissionais que certamente honrarão toda a tradição milenar da medicina. São médicos bem formados e que muito contribuirão para a melhoria da qualidade da saúde”, finalizou.









Medicina UNINTA – Melhor nota de reconhecimento do Brasil





O curso de Medicina do UNINTA é o primeiro curso privado desta área na região norte do estado. Desde sua implantação, a qualidade da graduação vem sendo atestada não só pelo meio acadêmico, mas pelo Ministério da Educação (MEC), que reconheceu o curso com a nota máxima em sua avaliação. Desde o quadro de professores até a estrutura, os estudantes podem contar com um ensino de excelência para conquistar seus objetivos profissionais na área.





O Reconhecimento do Ministério da Educação, realizado em dezembro de 2018, avaliou o UNINTA com a nota 5 em todas as dimensões, sem arredondamentos, o que classifica a instituição no topo dos cursos superiores de Medicina do Brasil, não havendo curso no país com nota mais alta.





